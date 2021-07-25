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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт рассказал, что нужно регулярно удалять со смартфона Стоит регулярно подчищать и сами файлы как на устройстве, так и в облачных хранилищах.

Специалист отметил, что у среднего российского пользователя используется только 10% от всех установленных им приложений. Такой ситуации не нужно допускать и стоит регулярно чистить телефон от неиспользуемых программ.Также стоит отключить push-уведомления в малоиспользуемых приложениях.Стоит регулярно подчищать и сами файлы как на устройстве, так и в облачных хранилищах.Отдельно стоит обращать внимание на файлы, которые присылают другие пользователи в мессенджерах. Лучше всего просто отключить их автозагрузку на телефон.