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Эксперт рассказал, что нужно регулярно удалять со смартфона

25.07.2021 10:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперт рассказал, что нужно регулярно удалять со смартфона
Фото: Pixabay
Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал, какие данные необходимо регулярно удалять со своего смартфона.

Специалист отметил, что у среднего российского пользователя используется только 10% от всех установленных им приложений. Такой ситуации не нужно допускать и стоит регулярно чистить телефон от неиспользуемых программ.

Также стоит отключить push-уведомления в малоиспользуемых приложениях.


Стоит регулярно подчищать и сами файлы как на устройстве, так и в облачных хранилищах.

Отдельно стоит обращать внимание на файлы, которые присылают другие пользователи в мессенджерах. Лучше всего просто отключить их автозагрузку на телефон.
 
 
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Стоит регулярно подчищать и сами файлы как на устройстве, так и в облачных хранилищах.
 
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