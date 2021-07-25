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"Обычно включают авиарежим, когда батарейка на исходе, связь вам не нужна, и вы хотите продлить время работы смартфона", – пояснил он.

"Современные телефоны в режиме связи с сетью не потребляют много энергии, то есть не разряжают батарейку настолько быстро, чтобы это было заметно. Батарейку разряжает синхронизация данных в тех или иных приложениях, поэтому скорее нужно отключать синхронизацию и передачу данных", – посоветовал он.

"Часто включают авиарежим для того, чтобы переподключиться к сети, если у вас что-то произошло. Например, если не видна сеть, телефон завис и не передает данные", – заключил Муртазин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А вы знали, для чего нужен режим полета в телефоне? Авиарежим в современных смартфонах служит для отключения всех беспроводных технологий.

Авиарежим в современных смартфонах служит для отключения всех беспроводных технологий: отключается связь с сетью, отключается Bluetooth, отключается Wi-Fi, и вы в данном случае остаетесь де-факто без связи, причем без связи не только телефона с оператором, но и без связи, например, с наушниками или умными часами. Это можно использовать в любой ситуации, когда нужно сэкономить заряд батареи, рассказал Эльдар Муртазин.Однако нет необходимости регулярно прибегать к такому способу экономии ресурсов устройства, например, по ночам, оставаясь при этом без связи. Эффективнее будет отключать синхронизацию, добавил эксперт.Вторая причина включать автономный режим, находясь на земле, – это восстановление связи без перезагрузки смартфона в случае каких-то сбоев.