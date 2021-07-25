Источник материала: UDF



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«В случае с интернет-площадкой речь идет о фиктивной продаже индивидуальным предпринимателям части имущества фирмы, — сказала ведущая в эфире канала. — Далее эта же недвижимость и другие активы якобы арендовались. Сделано это было для того, чтобы внести почти миллион рублей за аренду в бухгалтерский учет. Как следствие — сэкономить на налогах более 172 тысяч рублей. На самом же деле имущество никогда никому не продавалось, а вся инсценировка организована лишь для того, чтобы уклониться от налогов».

«Что касается вопроса налогообложения меня как ИП, то здесь я по невнимательности упустил, что являюсь практически аффилированным лицом компании „Триовист“, и не сообразил дать указания главному бухгалтеру считать налоговую ставку как для аффилированных лиц, а не как для обычных, — говорит он в кадре. — Соответственно из-за этого с момента приобретения офиса и до конца 2020 года я недоплачивал налог по упрощенной системе налогообложения, поскольку применялась ставка не 16%, как должна была, а 5%».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По БТ рассказали, в чем обвиняют владельцев компаний 21vek, «Юркас» и «Модум» В эфир пустили кадры «оперативной съемки».