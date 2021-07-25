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По БТ рассказали, в чем обвиняют владельцев компаний 21vek, «Юркас» и «Модум»
Источник материала: UDF
Кадр из видео
«В случае с интернет-площадкой речь идет о фиктивной продаже индивидуальным предпринимателям части имущества фирмы, — сказала ведущая в эфире канала. — Далее эта же недвижимость и другие активы якобы арендовались. Сделано это было для того, чтобы внести почти миллион рублей за аренду в бухгалтерский учет. Как следствие — сэкономить на налогах более 172 тысяч рублей. На самом же деле имущество никогда никому не продавалось, а вся инсценировка организована лишь для того, чтобы уклониться от налогов».
В эфир пустили кадры «оперативной съемки». На ней Павел Матусевич, соучредитель ООО «Триовист», говорит, что недоплачивал налог, так как не дал нужное указание главному бухгалтеру.
«Что касается вопроса налогообложения меня как ИП, то здесь я по невнимательности упустил, что являюсь практически аффилированным лицом компании „Триовист“, и не сообразил дать указания главному бухгалтеру считать налоговую ставку как для аффилированных лиц, а не как для обычных, — говорит он в кадре. — Соответственно из-за этого с момента приобретения офиса и до конца 2020 года я недоплачивал налог по упрощенной системе налогообложения, поскольку применялась ставка не 16%, как должна была, а 5%».
По заявлению телеканала, схемы по уклонению от налогов были также связаны с автомобилями и «фиктивным импортом и экспортом». Более подробную информацию ведущая анонсировала в итоговой программе «Главный эфир» в воскресенье.
Напомним, 22 июня в головной офис онлайн-гипермаркета 21vek.by на проспекте Победителей приходили сотрудники КГБ, прошел обыск, были изъяты документы. Основатели компании Сергей Вайнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев были задержаны.
В этот же день офис компании «Юркас», которая занимается дверями. 30 июня силовики приходили в офис парфюмерно-косметической фабрики «Модум» в Минске. Кого именно задержали из «Юркаса» и «Модума» — неизвестно. Также ранее официально не сообщалось, какие именно вопросы возникли к компаниям.
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В эфир пустили кадры «оперативной съемки».
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