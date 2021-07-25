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Сестра Марии Колесниковой просит белорусов стать голосами политзаключенных

25.07.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Татьяна Хомич, сестра политзаключенной политического деятеля Марии Колесниковой, обратилась к белорусам с предложением стать голосом политзаключенных.

Сестра Марии Колесниковой просит белорусов стать голосами политзаключенных
Она отметила, что сама общается с политиками и активистами, которые сейчас находятся за решеткой:

«Белорусы уже много месяцев не могут говорить то, что думают, и даже находясь на свободе, фактически находятся в тюрьме».

Хомич подчеркивает, пишет Белсат, что в условиях правового дефолта не так много способов помочь и поддержать политзаключенных.

«В этом год мы видим – публичность помогает. Те, кто нарушают права, боятся публичности. Чем больше мы говорим о конкретном политзаключенном, тем больше шансов, что хотя бы условия его содержания под стражей будут близки к законодательству и не будут невыносимыми», – отмечает она.

Теперь, когда политзаключенные не могут противостоять нарушению их прав, не могут ответить на все те абсурдные обвинения против них, их голосом должны стать те, кто говорить может.

«Поэтому я прошу стать голосом политзаключенных. Рассказывать в своих соцсетях о политзаключенных и писать им письма. Белорусы в разных уголках мира могут выходить в местную прессу с комментариями, инициировать обсуждение белорусского вопроса и солидарности в локальных парламентах», – призывает Хомич.

На 14: 40 24го июля в Беларуси 585 человек официально признаны политическими заключенными. Эта цифра растет почти каждый день. Список репрессированных можно найти на сайте лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна».
 
 
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Татьяна Хомич, сестра политзаключенной политического деятеля Марии Колесниковой, обратилась к белорусам с предложением стать голосом политзаключенных.
 
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