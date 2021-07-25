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Эксперт: Лукашенко уже практически в полной власти Путина
Источник материала: Навiны
Старший эксперт Международного университета Флориды, экс-президент правозащитной организации Freedom House Дэвид Крамер назвал четыре элемента, на которых должна базировать политика США по отношению к Беларуси.
«Политика США в отношении Беларуси должна быть абсолютно ясной и состоять из четырех элементов:
Крамер, пишет
По мнению Дэвида Крамера, Владимиру Путину нужно задуматься о том, что он своими действиями может повернуть население Беларуси, которое либо симпатизировало России, либо относилось к ней нейтрально, полностью против Москвы: «Это произошло в Грузии, это произошло в Украине, это может произойти в Беларуси».
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Старший эксперт Международного университета Флориды, экс-президент правозащитной организации Freedom House Дэвид Крамер назвал четыре элемента, на которых должна...
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