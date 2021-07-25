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Болкунец: «Лукашенковский проект» будет дорожать для России

25.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог объяснил, почему Беларуси сложно будет заменить рынок ЕС другими направлениями.

— Все выпадающие доходы, которые Беларусь имела при реализации проектов на западном направлении, Лукашенко все равно будет просить компенсировать Москву. И уже просит, — отмечает Дмитрий Болкунец. — Белорусский Минфин попросил Россию предоставить кредитов только в этом году на сумму больше $5 млрд. Это та «переориентация», о которой Лукашенко говорит.

Да, Индия — перспективное направление. Но вряд ли она сможет заменить емкий, достаточно доходный, и, самое главное, логистически близкий рынок Евросоюза. Что он собирается продавать в Китай и Индию? Вопрос. Да и Россия, у которой схожая по структуре экономика и те же примерно конкурирующие на рынках предприятия, вряд ли такому повороту обрадуется. Скорее всего, это все пустая болтовня.

 
 
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Политолог объяснил, почему Беларуси сложно будет заменить рынок ЕС другими направлениями.
 
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