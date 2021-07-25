|
Болкунец: «Лукашенковский проект» будет дорожать для России
25.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог объяснил, почему Беларуси сложно будет заменить рынок ЕС другими направлениями.
— Все выпадающие доходы, которые Беларусь имела при реализации проектов на западном направлении, Лукашенко все равно будет просить компенсировать Москву. И уже просит, —
Да, Индия — перспективное направление. Но вряд ли она сможет заменить емкий, достаточно доходный, и, самое главное, логистически близкий рынок Евросоюза. Что он собирается продавать в Китай и Индию? Вопрос. Да и Россия, у которой схожая по структуре экономика и те же примерно конкурирующие на рынках предприятия, вряд ли такому повороту обрадуется. Скорее всего, это все пустая болтовня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог объяснил, почему Беларуси сложно будет заменить рынок ЕС другими направлениями.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)