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Министр Литвы о тратах на мигрантов: В пакете поездки, организованной Лукашенко, не может быть излишнего комфорта
25.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Стало известно, сколько литовское правительство выделяет на каждого мигранта.
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Фото DELFI/Domantas Pipa
— 14 евро — сюда входит еда, транспорт и посуда, это минимум, что мы нашли. В ближайшее время проведем еще один конкурс, поскольку истекает срок действия договора. Если удастся найти дешевле, будем рады, — рассказала мэр одного из приграничных районов. Она добавила, что муниципалитетам обещана компенсация расходов «в пределах разумного».
Министр финансов страны Гинтаре Скайсте призвала организовывать питание по возможно минимальной цене.
— Мы должны договориться — в пакете поездки, организованной Лукашенко, не может быть излишнего комфорта и вида на океан. Мы должны обеспечить минимальный стандарт, — сказала министр финансов.
Отметим, что по последним данным, за минувшие сутки на белорусско-литовской границе задержали 133 нелегальных мигранта. С начала 2021 года задержано 2603 человека, это в 32раза больше, чем за весь прошлый год.
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Министр Литвы о тратах на мигрантов: В пакете поездки, организованной Лукашенко, не может быть излишнего комфорта
Стало известно, сколько литовское правительство выделяет на каждого мигранта.
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