ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Министр Литвы о тратах на мигрантов: В пакете поездки, организованной Лукашенко, не может быть излишнего комфорта

25.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Стало известно, сколько литовское правительство выделяет на каждого мигранта.

Как пишет Delfi, литовское правительство выделяет на каждого мигранта 5,85 евро в день. Такая сумма предусмотрена на питание, однако на деле еда обходится дороже.

Министр Литвы о тратах на мигрантов: В пакете поездки, организованной Лукашенко, не может быть излишнего комфорта

Фото DELFI/Domantas Pipa

— 14 евро — сюда входит еда, транспорт и посуда, это минимум, что мы нашли. В ближайшее время проведем еще один конкурс, поскольку истекает срок действия договора. Если удастся найти дешевле, будем рады, — рассказала мэр одного из приграничных районов. Она добавила, что муниципалитетам обещана компенсация расходов «в пределах разумного».

Министр финансов страны Гинтаре Скайсте призвала организовывать питание по возможно минимальной цене.

— Мы должны договориться — в пакете поездки, организованной Лукашенко, не может быть излишнего комфорта и вида на океан. Мы должны обеспечить минимальный стандарт, — сказала министр финансов.

Отметим, что по последним данным, за минувшие сутки на белорусско-литовской границе задержали 133 нелегальных мигранта. С начала 2021 года задержано 2603 человека, это в 32раза больше, чем за весь прошлый год.

«Требовали чипсов и куриных крылышек». Как Литва разбирается с мигрантами

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно, сколько литовское правительство выделяет на каждого мигранта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прапагандысты расказалі, за што затрымалі гаспадароў буйных менскіх кампаній
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by