«В 2020 году режим предстал в другом виде, а именно - лживым, бесчестным, мстительным, злобным и кровавым»

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Владимир Мацкевич

пишет

В 2020 году многим, ладно, пусть некоторым, он предстал в другом виде, а именно - лживым, бесчестным, мстительным, злобным и кровавым. Это открытие многих шокировало.

Ничего нового не произошло с белорусским режимом в прошлом и текущем годах. Каким он был, таким остался.

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Но почти всегда это рассказы о позитивных открытиях. А если вдруг в привычном и банальном довелось увидеть отвратительное и ужасное? То, что казалось обыденным и привычным, враг оказывается ужасным, кровавым и отвратительным. Это я про наш режим.В стране за 27 лет очень многое изменилось. Люди, отношения, социальная структура, даже то, что называется неадекватным термином - менталитет. И только режим остался неизменным. Каким был к концу 1994 - началу 1995, таким и остался. Обыденным, привычным, стабильным.Могу ли я найти взаимопонимание с теми, кто живёт в лживом, бесчестным, бессовестном, мстительном, злобном и кровавом режиме только год, если я жил в нём 27 лет?За несколько дней закрыли и запретили десятки НГО. А мои организации нет. Да, это только потому, что мои запретили и закрыли ещё в 1997 году. И 24 года я живу вне законов режима. Сотни моих друзей и знакомых прошли тюрьмы, или всё ещё там.А я? Эмиграция началась с 1994 года. Уехали те, кто видел и понимал. Для кого 2020-21 годы не принесли ничего нового, не стали открытиями. Я остался. Меня судили, я голодал, меня поливали грязью и гос., и независимые СМИ.Ну и что? Я жил во внутренней эмиграции. Я научился так жить в СССР, в диссидентстве. Это хорошая школа, и эту школу нельзя пойти заочно и в онлайн. Только на собственной шкуре.Мы достигнем взаимопонимания только тогда, когда сможем уравнять опыт 27 лет, и того одного года, который кому-то открыл глаза, и позволил увидеть то, что было всегда, но чего не хотели видеть.