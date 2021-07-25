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Андрей Дынько / фото из соцсетей

"Во-первых, да, на Окрестина настоящая пыточная. Всё предназначено для обесчеловечивания человека. Но всё это можно пережить: и физически, и морально человек мобилизуется в таких условиях. Так что — спокойно. Я уверен, что моих коллег тоже не сломают и не надломят.



Во-вторых, мои коллеги — настоящие герои. "Наша Ніва" не оставила своих позиций и до конца выполняла свой профессиональный долг.



В-третьих, самым большим сюрпризом стало то, как много людей на другой стороне старались — они понимали, что всё там полностью прослушивается и просматривается — пытались жестами, намёками, паузами показать солидарность, а иногда — человечность. Это бесценно", — пишет он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Андрей Дынько про 13 суток в СИЗО: «На Окрестина настоящая пыточная» Андрей Дынько был задержан вместе с другими сотрудниками «Нашей Нівы».

был задержан вместе с другими сотрудниками "Нашей Нівы", которой принадлежит журнал "Наша история",. Их обвиняют в неправильной оплате коммунальных услуг за офисные помещения и в недоплате 3000 рублей.