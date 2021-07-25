ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Первая ракетка мира Барти проиграла в первом круге теннисного турнира Олимпиады

25.07.2021 11:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лидер мирового рейтинга в женском одиночном разряде австралийская теннисистка Эшли Барти лишилась шансов на медали Олимпиады-2020, проиграв уже в первом круге.



Турнирный путь ей преградила теннисистка из Испании Сара Соррибес-Тормо, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 48-е место. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу испанки, пишет interfax.by. Спортсменки провели на корте 1 час 35 минут.

Барти является двукратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros-2019 и Wimbledon-2021), один раз она смогла выиграть US Open (в 2018 году) - в парном разряде.

Соррибес-Тормо на турнирах Большого шлема в одиночном разряде дальше второго круга не проходила, в парном - дальше третьего.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер мирового рейтинга в женском одиночном разряде австралийская теннисистка Эшли Барти лишилась шансов на медали Олимпиады-2020, проиграв уже в первом круге.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь на першым месцы ў Эўропе па колькасьці зьняволеных на 100 тысяч чалавек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by