Первая ракетка мира Барти проиграла в первом круге теннисного турнира Олимпиады









пишет interfax.by. Спортсменки провели на корте 1 час 35 минут. Турнирный путь ей преградила теннисистка из Испании Сара Соррибес-Тормо, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 48-е место. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу испанки,interfax.by. Спортсменки провели на корте 1 час 35 минут.





Барти является двукратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros-2019 и Wimbledon-2021), один раз она смогла выиграть US Open (в 2018 году) - в парном разряде.





Соррибес-Тормо на турнирах Большого шлема в одиночном разряде дальше второго круга не проходила, в парном - дальше третьего.







