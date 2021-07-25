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Новый вид насекомого нашли в Столинском районе Беларуси
Источник материала: Партизан
В Столинском районе обнаружен новый для Беларуси вид стрекоз — малая голубая стрекоза (Orthetrum coerulescens). Об этом сообщил в фейсбуке белорусский орнитолог Денис Китель
Фото: Denis Kitel / Facebook
По сообщению орнитолога,
Фото: Denis Kitel / Facebook
Малую голубую стрекозу называют также прямобрюх синеющий. Она получила название из-за того, что самец с возрастом приобретает синий налёт («синеет») на брюшке и частично на груди.
Этот вид обитает в Южной и Центральной Европе, Средиземноморье, Средней Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Замечали малую голубую стрекозу и в странах-соседках Беларуси — Польше и Украине.
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В Столинском районе обнаружен новый для Беларуси вид стрекоз — малая голубая стрекоза (Orthetrum coerulescens). Об этом сообщил в фейсбуке белорусский орнитолог Денис Китель
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