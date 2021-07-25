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Новый вид насекомого нашли в Столинском районе Беларуси

25.07.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Столинском районе обнаружен новый для Беларуси вид стрекоз — малая голубая стрекоза (Orthetrum coerulescens). Об этом сообщил в фейсбуке белорусский орнитолог Денис Китель


Фото: Denis Kitel / Facebook

По сообщению орнитолога, пишет Zerkalo.io, стрекозу заметили 24 июля на Ольманских болотах на Полесье (Столинский район).


Фото: Denis Kitel / Facebook

Малую голубую стрекозу называют также прямобрюх синеющий. Она получила название из-за того, что самец с возрастом приобретает синий налёт («синеет») на брюшке и частично на груди.

Этот вид обитает в Южной и Центральной Европе, Средиземноморье, Средней Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Замечали малую голубую стрекозу и в странах-соседках Беларуси — Польше и Украине.
 
 
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В Столинском районе обнаружен новый для Беларуси вид стрекоз — малая голубая стрекоза (Orthetrum coerulescens). Об этом сообщил в фейсбуке белорусский орнитолог Денис Китель
 
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