|
Путин говорил, что все свои решения принимает в кабинете Сталина – Саакашвили
Источник материала: Партизан
Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили заявил 23 июля в эфире телеканала "Украина 24", что однажды президент РФ Владимир Путин показывал ему свой кабинет, в котором якобы ранее работал советский диктатор Иосиф Сталин.
Фото: kremlin.ru
"Когда я с Путиным первый раз встречался на официальной встрече, он меня сразу отвел в другой кабинет и говорит: "Вот это бывший кабинет Сталина, официальный кабинет бывших генсеков, но я перенес свой кабинет в маленький кабинет, потому что Сталин был скромный, он всегда был в маленьком кабинете, и я все свои важные решения принимаю там, где был Сталин", – сказал грузинско-украинский политик.
По его словам,
"Он про своего этого деда рассказывал бесконечно. И Путин все время говорил: "Вот здесь Сталин спал, такой скромный диван, из этого чайника он пил, мой дед ему приносил". Да, то, что Путин показывал, выглядело скромно. Путин просто боготворит Сталина, чтобы вы понимали", – объяснил Саакашвили.
Контекст:
Сталин (настоящая фамилия Джугашвили) родился в 1878 году. С 1924 года до своей смерти в марте 1953 года был лидером Советского Союза.
Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013-го.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.
В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили заявил 23 июля в эфире телеканала "Украина 24", что однажды президент РФ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)