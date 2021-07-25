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Нацелен на медаль: пловец из Беларуси вышел в полуфинал олимпийского турнира
25.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Лучший пловец Европы прошлого года, белорус Илья Шиманович благополучно преодолел квалификационный заплыв на стометровке брассом. Ему же принадлежит мировой рекорд на этой дистанции, правда на «короткой» воде, передает «МИР 24».
Интересно, что сегодня предварительный заплыв выиграл британец Адам Пити, как раз у которого в прошлом году Шиманович и отобрал высшее достижение.
Сам Шиманович не очень доволен показанными секундами. И завтра, в полуфинале, обещает выложиться уже по полной.
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Лучший пловец Европы прошлого года, белорус Илья Шиманович благополучно преодолел квалификационный заплыв на стометровке брассом.
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