Олимпиада-2020. Соболенко и Ивашко вышли во второй круг

Белорусские теннисисты Арина Соболенко и Илья Ивашко вышли во второй круг одиночного разряда олимпийского турнира.



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25 июля в матче первого круга третья ракетка мира Арина Соболенко обыграла Магду Линетт (45) из Польши — 6:2, 6:1. В следующем раунде Соболенко встретится с победительницей матча Каролин Гарсия (73, Франиця) — Донна Векич (47, Хорватия).

Илья Ивашко (66) в первом круге был сильнее 10-го сеянного Гаэля Монфиса (18) из Франции — 4:6, 6:4, 7:5. Во втором круге соперником белоруса будет Михаил Кукушкин (123) из Казахстана.

Вчера первый круг также успешно преодолел Егор Герасимов (79), выбивший из турнира француза Жиля Симона (102) — 4:6, 6:3, 6:4. Во втором круге Герасимов встретится с 15-м сеянным Фабио Фоньини (31) из Италии.

Сегодня Герасимов и Ивашко стартуют в парном разряде. Первыми соперниками белорусов будут Маркус Даниэлл и Майкл Винус из Новой Зеландии.