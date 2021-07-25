Максим Березинский: «БАТЭ один из главных клубов сейчас в стране, который полностью политизировался, встрял в этот штопор»

– То самое празднование футболистами БАТЭ своей победы с болельщиками, которые были с БЧБ-флагами. Это новый тренд в беларусском футболе? Ведь мы же помним, что футболисты как раз-таки, по-моему, никто из них не подписал письмо за честные выборы, а если кто-то и подписал, то это малое количество. Они или отмалчивались или в открытую топили за власть.





– Действующих футболистов было очень мало. Но вообще в целом из звезд прошлого достаточно хороший список. И были люди, которые поддержали честные выборы. Тренда нового никакого нет и по большому счету то, что случилось в Батуми, это – случайность. С учетом того, что никуда невозможно уехать беларусам, кроме как в направлении России или Грузии. Белорусов там сейчас оказалось много. Они принесли этот огромный флаг на стадион и расположились за воротами, как раз Нехайчик забил. Ну куда ему было бежать праздновать? В сторону других ворот? :) Ну не очень логично было бы. В общем, он отпраздновал как мог и дальше уже из этого разгорелась какая-то история отдельная.





БАТЭ поспешил каким-то образом на своем сайте, выпустив какое-то странное обращение, которое призывает что ли не болеть за клуб. Там очень сложно понять, что клуб в итоге хочет. Они постарались от этой истории дистанцироваться. Ну и вообще БАТЭ один из главных клубов сейчас в стране, который полностью политизировался, встрял в этот штопор: сначала на ВНС сходил председатель клуба (Андрей Капский посетил Всебеларусское народное собрание – прим.), потом было письмо, которое БАТЭ подписал одним из первых, теперь вот эта история. В общем, типичный пример того, что если ты не заявляешь про свою позицию, пытаешься подстроиться под нее, то ты получишь позор. Этот пример был уже со «Спутником», который тоже подписал провластное письмо, но в итоге вынужден был сняться с соревнований, потому что денег нет. Вот сейчас это происходит с БАТЭ, когда клуб просто каждый раз заставляют делать еще более постыдные вещи, которые сказываются на репутации, которые сказываются на отношении людей, болельщиков.





Не знаю, чем это закончится. Ходят слухи, что на следующий год у БАТЭ будет крайне сложное финансовое положение и ряд игроков покинет клуб. Я думаю, что ничем хорошим это вообще не закончится. Не говорю о том, что получится такая же ситуация как со «Спутником», когда клуб будет снят с соревнований, но то, что величие команды улетучивается на глазах – это абсолютно всем очевидно.





Поэтому никакого нового тренда нет. Футболисты как боялись, так и боятся. Никто ничего не выражает никаких мнений за исключением очень редких индивидуумов, которые берут на себя смелость заявить о чем-то. Думаю, что для футбола тяжелые времена еще впереди. Пока деньги худо-бедно находятся. Хотя случаи задержек зарплат – все чаще. И тот же «Рух», которым владеет Зайцев, который попал под санкции, тоже под вопросом дальнейшее существование клуба. В общем, будет все непросто и вот это их молчание – оно ни к чему не приведет. Не окажется так, что вся страна будет стоять на коленях, а футболисты будут получать по 4-5 тысяч долларов и думать: «Ок, какие мы молодцы, промолчали. Мы в порядке, а все остальные – дурачки ходят и получают по 100 рублей».





– Понимаю, что в ситуации с Нехайчиком могла сработать такая история, что когда забиваешь гол, то часто эмоции берут верх над рацио и он побежал, чтобы на эмоциях отпраздновать этот гол с трибуной. Но спортивные чиновники не будут же в этом разбираться. Стоит ли ожидать какого-то продолжения развития событий? Например, мы сейчас видим, что Александр Ивулин, футболист ФК «Крумкачы», находится в СИЗО по уголовному делу. Могут ли какие-то репрессии последовать в отношении Нехайчика?





– Да, действительно, разбираться никто не будет. Думаю, что во многом с этим связано это поспешное заявление БАТЭ о том, что я – не я и корова не моя. Что-то болельщики не то сделали, а клуб как бы вроде и не при чем.





Думаю, что Нехайчик нормальных взглядов. Я думаю, что ему было приятно оказаться в том месте, в котором он оказался. Наверное, он не может об этом сказать сейчас. Наверное, он расскажет об этом позже.





Что может быть? Может быть все, что угодно. Мы видим, что БАТЭ не заступается за своих футболистов. Не готов их, наверное, отстаивать. Мы помним, что в первые дни после выборов попал вроде на Окрестина форвард БАТЭ на тот момент Антон Сарока и никаких телодвижений от клуба и заявлений не было. Вроде и футболисты не выразили… Или очень мало было от них каких-то слов поддержки.





Может быть все, что угодно, но надеюсь на какое-то благоразумие. Хотя с каждым днем делать это все сложнее. Вы правильно говорите, что есть эмоции после гола и ты не всегда в состоянии себя контролировать, но мне кажется, что здесь он себя контролировал. Там и болельщики подавали футболистам флаг, чтобы они взяли его. Но они… Понятное дело, что если бы они это сделали, то могла бы быть дисквалификация. Но этого не произошло и поэтому я думаю, что будет все нормально.





Кстати, первым прибежал обнимать и поздравлять с голом Нехайчика Николай Сигневич, который тоже всячески показывал, что он за честные выборы, против насилия и всей вот этой вот ерунды, которая происходит у нас в стране. Мне кажется, что Нехайчик первое время играл с белым пластырем на руке пока еще федерация не запретила этот момент, – сказал Березинский в эфире «Маланка» на YouTube.