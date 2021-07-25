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Глава Минсельхозпрода рассказал, что будет с ценами на продукты в Беларуси и их экспортом

25.07.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Цены на продукты в стране выверены, поэтому их роста не будет, а по госзаказу поступит тот объем продовольствия, который запланирован.



Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко рассказал в новом выпуске проекта «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В программе отметили, что продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН относит Беларусь к первой группе стран с высоким уровнем доступности и обеспеченности населения продовольствием. В глобальном индексе продбезопасности страна в минувшем году поднялась на 23-е место среди 113 государств.

В мире говорят о такой тенденции, как рост цен на продукты. Среди причин – неурожай, пандемия. По словам министра, для экспортного потенциала Беларуси это хорошо. За пять месяцев экспорт вырос на 11,3 %, а валютная выручка предприятий увеличилась на 250 млн долларов, достигнув 2,5 млрд долларов. Поставки велись в более чем 90 стран.

И. Крупко отметил, что при работе на экспорт учитывается внутренний рынок, который всегда обеспечен на 100 %. Также ведется работа, чтобы социально значимые товары первой необходимости, включая продукты питания, были доступны всем слоям населения. Глава Минсельхозпрода заверил, что дисбаланса между внешними и внутренними рынками не будет. Продовольственная безопасность страны и внутренние цены на продукты – это первоочередная задача.
 
Теги: Минск
 
 
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Цены на продукты в стране выверены, поэтому их роста не будет, а по госзаказу поступит тот объем продовольствия, который запланирован.
 
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