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«Cильно искусали комары, самостоятельно передвигаться уже не могла»: В Слониме нашли пропавшую три дня назад пенсионерку

25.07.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

23 июля в Слонимский РОВД обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 81-летняя соседка Мария Ивановна Межонова отсутствует по месту жительства.



Со слов заявительницы в последний раз она видела соседку 20 июля, когда та выходила из дома. Женщина предположила, пишет s13.ru, что пропавшая могла отправиться в лес, рассказывают подробности этой истории в УВД Гродненского облисполкома.

— После поступления сообщения были начаты поисково-спасательные мероприятия, в которых участвовали сотрудники РОВД, а также волонтёры поисково-спасательного отряда «Ангел» из города Барановичи. В ходе поисковых мероприятий прочесывались лесные массивы и водоемы, - говорят с милиции Гродно.

Около 23:00 прочесывался очередной участок леса. Правоохранители и волонтеры выкрикивали имя женщина, она услышала голоса и отозвалась.



Женщину сильно искусали комары, самостоятельно передвигаться она не могла. Она была передана медицинским работникам для оказания помощи.
 
Теги: Гродно
 
 
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23 июля в Слонимский РОВД обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 81-летняя соседка Мария Ивановна Межонова отсутствует по месту жительства.
 
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