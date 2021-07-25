«Cильно искусали комары, самостоятельно передвигаться уже не могла»: В Слониме нашли пропавшую три дня назад пенсионерку

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— После поступления сообщения были начаты поисково-спасательные мероприятия, в которых участвовали сотрудники РОВД, а также волонтёры поисково-спасательного отряда «Ангел» из города Барановичи. В ходе поисковых мероприятий прочесывались лесные массивы и водоемы, - говорят с милиции Гродно.





Около 23:00 прочесывался очередной участок леса. Правоохранители и волонтеры выкрикивали имя женщина, она услышала голоса и отозвалась.













Женщину сильно искусали комары, самостоятельно передвигаться она не могла. Она была передана медицинским работникам для оказания помощи.