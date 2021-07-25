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Фотофакт. Миллионы мотыльков над Витебском

25.07.2021 12:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Витебске начался массовый лет поденки.

Фотофакт. Миллионы мотыльков над Витебском

Взрослые поденки живут нескольких суток, некоторые из них — всего один день. С этим и связано название этих бабочек.

В этом году массовый лет поденки начался в Витебске 24 июля — на несколько дней позже, чем в Могилеве, где мотыльки появились в ночь на 21 июля.

Роение поденки бывает массовым в Витебске с периодичностью в три-четыре года. Чаще всего скопление мотыльков наблюдают у фонарей на Кировском мосту.

Фотофакт. Миллионы мотыльков над Витебском

Фотофакт. Миллионы мотыльков над Витебском

Фотофакт. Миллионы мотыльков над Витебском

 

 

Фото Сергея Серебро

 

 

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Теги: Витебск, Могилев
 
 
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В Витебске начался массовый лет поденки. Взрослые поденки живут нескольких суток, некоторые из них — всего один день. С этим и связано название этих бабочек.
 
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