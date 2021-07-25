Фотофакт. Миллионы мотыльков над Витебском

В Витебске начался массовый лет поденки.





Взрослые поденки живут нескольких суток, некоторые из них — всего один день. С этим и связано название этих бабочек.

В этом году массовый лет поденки начался в Витебске 24 июля — на несколько дней позже, чем в Могилеве, где мотыльки появились в ночь на 21 июля.

Роение поденки бывает массовым в Витебске с периодичностью в три-четыре года. Чаще всего скопление мотыльков наблюдают у фонарей на Кировском мосту.













Фото Сергея Серебро