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Одиннадцать курортных городов Европы включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

25.07.2021 12:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Комитет всемирного наследия включил в Список всемирного наследия ЮНЕСКО транснациональный объект Великие курортные города Европы.

Одиннадцать курортных городов Европы включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Баден-Баден. Фото wikimedia

Этот объект включает 11 городов, расположенных в семи европейских странах: Баден под Веной (Австрия); Спа (Бельгия); Франтишкови Лазне (Чехия); Карловы Вары (Чехия); Марианские Лазне (Чехия); Виши (Франция); Бад-Эмс (Германия); Баден-Баден (Германия); Бад-Киссинген (Германия); Монтекатини-Терме (Италия); и город Бат (Великобритания).

Все эти города развивались вокруг природных источников минеральной воды. Они свидетельствуют о международной европейской курортной культуре, которая развивалась с начала XVIII века до 1930-х годов, что привело к появлению крупных международных курортов, повлиявших на городскую типологию ансамблей курортных зданий, таких как курхаус и курзал (здания и комнаты, предназначенные для лечения), бюветы, питьевые залы, колоннады и галереи.

К числу связанных с ними объектов относятся сады, залы заседаний, казино, театры, гостиницы и виллы, а также вспомогательная инфраструктура для спа-отдыха.

Все эти ансамбли интегрированы в общий городской контекст, который включает в себя тщательно продуманную рекреационную и терапевтическую среду в живописном ландшафте.

В совокупности эти объекты олицетворяют значительный обмен достижениями в медицине, науке и бальнеологии, отмечает пресс-служба ЮНЕСКО.

 

 

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Комитет всемирного наследия включил в Список всемирного наследия ЮНЕСКО транснациональный объект Великие курортные города Европы.
 
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