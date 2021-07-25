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Цифра дня. Беларусь на первом месте в Европе по количеству заключенных. Сколько это?
25.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Следом идут Турция и Россия.
Статистика Стамбульской академии уголовного права
345
заключенных
на 100 000 человек в Беларуси
На втором месте по количеству заключенных разместилась Турция (335 заключенных на 100 тысяч населения), на третьем — Россия (331).
Для сравнения в соседней Украине этот показатель составляет 148 заключенных, в Польше — 181. А вот минимальное количество заключенных среди европейских стран, согласно исследованию, находится в Исландии (33) и Норвегии (49).
Отметим, что на сегодняшний день в белорусских тюрьмах, по данным правозащитников, содержатся 584 политзаключенных.
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Следом идут Турция и Россия.
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