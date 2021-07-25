ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что можно и чего нельзя делать во время грозы?

25.07.2021 12:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В Беларуси в 2021 году жертвами молний стали уже несколько человек. В большинстве случаев трагедия произошла из-за несоблюдения правил поведения во время грозы, рассказали в программе «Плюс-минус». Чего же нельзя делать во время стихии?

Что можно и чего нельзя делать во время грозы?

Итак, не пытайтесь спрятаться от грозы под высоким одиноким деревом. Лучше укрыться в густом кустарнике. Также нужно как можно дальше держаться от воды. Помните, что велосипед и мотоцикл во время грозы потенциально опасны. Надежное укрытие от грозы – машина с закрытыми окнами и опущенной антенной. Остановитесь и переждите стихию на обочине или автостоянке. Мобильной связью в грозу лучше не пользоваться.

Что делать, если гроза застала в лесу, на рыбалке или в машине? Читайте здесь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в 2021 году жертвами молний стали уже несколько человек. В большинстве случаев трагедия произошла из-за несоблюдения правил поведения во время грозы,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сеем зелень и вносим удобрения. Лунный календарь огородника на конец июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by