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Что можно и чего нельзя делать во время грозы?
Источник материала: СТВ
В Беларуси в 2021 году жертвами молний стали уже несколько человек. В большинстве случаев трагедия произошла из-за несоблюдения правил поведения во время грозы, рассказали в программе
Итак, не пытайтесь спрятаться от грозы под высоким одиноким деревом. Лучше укрыться в густом кустарнике. Также нужно как можно дальше держаться от воды. Помните, что велосипед и мотоцикл во время грозы потенциально опасны. Надежное укрытие от грозы – машина с закрытыми окнами и опущенной антенной. Остановитесь и переждите стихию на обочине или автостоянке. Мобильной связью в грозу лучше не пользоваться.
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В Беларуси в 2021 году жертвами молний стали уже несколько человек. В большинстве случаев трагедия произошла из-за несоблюдения правил поведения во время грозы,...
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