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Сеем зелень и вносим удобрения. Лунный календарь огородника на конец июля
Источник материала: СТВ
Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. С понедельника по среду (26-28 июля) будет хорошо организовать полив и подкормку сада, можно сеять зелень, рассказали в программе
В среду, четверг и пятницу (28-30 июля) – хорошее время для посева редиса и дайкона.
Допускается высаживать растения с закрытой корневой системой. Эти дни также хорошо подходят для сбора, заготовки и закладки на хранение урожая. В субботу, 31 июля, будет полезно прорыхлить и прополоть посадки, внести удобрения. Полив в этот день также пойдет растениям на пользу.
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Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. С понедельника по среду (26-28 июля) будет хорошо организовать полив и подкормку сада, можно сеять...
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