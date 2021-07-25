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Жара возвращается. На 26 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: ОНТ
На 26 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ожидающейся жары – температура воздуха составит до +31°С. Об этом
В понедельник ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью – слабый, днем – юго-восточный, умеренный, в юго-западных районах страны – порывистый. Температура воздуха ночью составит +14°С…+19°С, местами столбики термометров опустятся до +11°С…+13°С. Днем же температура воздуха поднимется до +26°С…+31°С.
Фото: Pixabay
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На 26 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ожидающейся жары – температура воздуха составит до +31°С. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
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