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Жара возвращается. На 26 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

25.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жара возвращается. На 26 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

На 26 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ожидающейся жары – температура воздуха составит до +31°С. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу «Белгидромета».

В понедельник ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью – слабый, днем – юго-восточный, умеренный, в юго-западных районах страны – порывистый. Температура воздуха ночью составит +14°С…+19°С, местами столбики термометров опустятся до +11°С…+13°С. Днем же температура воздуха поднимется до +26°С…+31°С.

Фото: Pixabay

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На 26 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ожидающейся жары – температура воздуха составит до +31°С. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
 
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