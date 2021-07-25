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Новое наводнение обрушилось на южные районы Бельгии

25.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новое наводнение обрушилось на южные районы Бельгии

Второе за последние две недели наводнение обрушилось на южные районы Бельгии. Из-за сильных дождей оказались подтоплены сразу несколько городов и деревень, включая Намюр –столицу Валонии. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

Согласно приводимым данным, от очередного паводка больше всего пострадала сама столица региона, а также город Динан, где грязевые потоки были настолько мощными, что сносили припаркованные на улице машины. При этом сведений о погибших и пострадавших в настоящий момент нет. Как отмечают местные власти, уровень воды в городе в среднем достигает 30 см.

Стихия затронула и целый ряд населенных пунктов в Арденнах, где из берегов начали выходить многочисленные ручьи и речки, превратившиеся в настоящие грязевые потоки. Ситуация усугубляется тем, что регион еще не успел оправиться после мощнейшего за последние 100 лет наводнения, в результате чего русла многих рек до сих пор сильно засорены, а местами и вовсе полностью запружены. Аналогичная проблема наблюдается и в городах, где засорены или повреждены многие ливневки и канализационные системы.

При этом, согласно оценкам метеорологов, дожди будут продолжаться на протяжении всего воскресенья, поэтому ситуация может ухудшиться. В то же время метеорологи отмечают, что интенсивность дождей будет существенно ниже чем у тех, что привели к наводнению в начале минувшей недели. Напомним, жертвами того наводнения стали 32 человека, еще 60 пострадали.

Фото: RTBF

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Второе за последние две недели наводнение обрушилось на южные районы Бельгии. Из-за сильных дождей оказались подтоплены сразу несколько городов и деревень,...
 
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