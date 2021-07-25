Около 150 человек погибли из-за наводнений и оползней в Индии

Источник материала: ОНТ

Сильные муссонные ливни обрушились на запад Индии. Число жертв наводнений и оползней уже составило около полутора сотен человек.

Ещё несколько десятков числятся пропавшими без вести. Из наиболее пострадавших низинных районов эвакуируют людей – их количество приближается к сотне тысяч. Полностью затоплены более 50 деревень, многие реки вышли из берегов, транспортное сообщение нарушено. В ряде районов сошли селевые потоки.

Осадки в этом регионе уже назвали самыми мощными за последние 40 лет.

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