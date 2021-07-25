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Подготовку управления территориальной обороны проверили в Мостовском районе
Источник материала: ОНТ
Приграничные районы запада Беларуси под надёжной защитой. В Гродненской области проверили подготовку управления территориальной обороны.
На учебных точках рассмотрели основные вопросы организации работы штаба. Размещение личного состава, охрана объектов и борьба с диверсионными группами условного противника. На практике отработали оборону таких важных точек как водозабор и железнодорожного моста через реку Неман.
Второй этап проверки запланирован на октябрь. Её предстоит пройти еще девяти районам Гродненской области.
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Приграничные районы запада Беларуси под надёжной защитой. В Гродненской области проверили подготовку управления территориальной обороны. На учебных точках...
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