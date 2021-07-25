Подготовку управления территориальной обороны проверили в Мостовском районе

Источник материала: ОНТ

Приграничные районы запада Беларуси под надёжной защитой. В Гродненской области проверили подготовку управления территориальной обороны.

На учебных точках рассмотрели основные вопросы организации работы штаба. Размещение личного состава, охрана объектов и борьба с диверсионными группами условного противника. На практике отработали оборону таких важных точек как водозабор и железнодорожного моста через реку Неман.

Второй этап проверки запланирован на октябрь. Её предстоит пройти еще девяти районам Гродненской области.

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