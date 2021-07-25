Миграционный кризис в Литве: жители протестуют против создания лагерей для нелегалов

Источник материала: ОНТ

Миграционный кризис в Литве нарастает. Жители приграничья выходят на улицы в знак протеста против планов правительства по размещению нелегальных мигрантов.

Власти городка Девянишкес выбрали для этих целей заброшенное здание. Около ста человек попытались помешать превратить дом в приют для беженцев и заблокировали проход. Протестующие заявляют, что не хотят видеть в городе ни одного мигранта. Вильнюс в замешательстве: поток нелегалов не иссякает, в день их задерживают больше, чем за весь прошлый год. Размещать негде, а снова избить и отправить обратно под дулами автоматов – чревато международным скандалом. В Литве отвыкли решать проблемы не словами, а делами.

Алексей Кочетков, политолог: «На самом деле литовское государство просто не в состоянии обеспечивать нерушимость европейских границ, или обеспечивать необходимый на них порядок. Оно в состоянии только создавать проблемы своим соседям, что оно и делает. И если бы у них была возможность, это касалось бы всех, но с поляками история такая, что там может прилететь просто от Вашингтонского обкома или от Брюсселя. Ну, а с Латвией чего там ссориться, Латвия еще больший неудачник, чем сама Литва, и дохода от этого никакого не будет. Поэтому ситуация с беженцами будет ухудшаться».

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