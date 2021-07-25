ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Миграционный кризис в Литве: жители протестуют против создания лагерей для нелегалов

25.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Миграционный кризис в Литве: жители протестуют против создания лагерей для нелегалов

Миграционный кризис в Литве нарастает. Жители приграничья выходят на улицы в знак протеста против планов правительства по размещению нелегальных мигрантов.  

Власти городка Девянишкес выбрали для этих целей заброшенное здание. Около ста человек попытались помешать превратить дом в приют для беженцев и заблокировали проход. Протестующие заявляют, что не хотят видеть в городе ни одного мигранта. Вильнюс в замешательстве: поток нелегалов не иссякает, в день их задерживают больше, чем за весь прошлый год. Размещать негде, а снова избить и отправить обратно под дулами автоматов – чревато международным скандалом. В Литве отвыкли решать проблемы не словами, а делами.

Алексей Кочетков, политолог: «На самом деле литовское государство просто не в состоянии обеспечивать нерушимость европейских границ, или обеспечивать необходимый на них порядок. Оно в состоянии только создавать проблемы своим соседям, что оно и делает. И если бы у них была возможность, это касалось бы всех, но с поляками история такая, что там может прилететь просто от Вашингтонского обкома или от Брюсселя. Ну, а с Латвией чего там ссориться, Латвия еще больший неудачник, чем сама Литва, и дохода от этого никакого не будет. Поэтому ситуация с беженцами будет ухудшаться».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Миграционный кризис в Литве нарастает. Жители приграничья выходят на улицы в знак протеста против планов правительства по размещению нелегальных мигрантов.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что можно и чего нельзя делать во время грозы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by