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Миграционный кризис в Литве: жители протестуют против создания лагерей для нелегалов
Источник материала: ОНТ
Миграционный кризис в Литве нарастает. Жители приграничья выходят на улицы в знак протеста против планов правительства по размещению нелегальных мигрантов.
Власти городка Девянишкес выбрали для этих целей заброшенное здание. Около ста человек попытались помешать превратить дом в приют для беженцев и заблокировали проход. Протестующие заявляют, что не хотят видеть в городе ни одного мигранта. Вильнюс в замешательстве: поток нелегалов не иссякает, в день их задерживают больше, чем за весь прошлый год. Размещать негде, а снова избить и отправить обратно под дулами автоматов – чревато международным скандалом. В Литве отвыкли решать проблемы не словами, а делами.
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Миграционный кризис в Литве нарастает. Жители приграничья выходят на улицы в знак протеста против планов правительства по размещению нелегальных мигрантов. ...
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