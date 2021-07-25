Как правильно хвалить ребенка, чтобы не избаловать его? Советы психолога

Источник материала: ОНТ

Безусловно, детям всегда приятно получать слова одобрения от родителей. Они в восторге, когда замечают их деятельность и ценят старания. Но стоить помнить, что похвала не только помогает развивать в ребенке лучшие качества, но при неправильном ее использовании может даже навредить, провоцируя негативные стороны личности. Так как же правильно хвалить, чтобы сохранить правильный баланс и не причинить вреда?





Мы всегда хвалим за 3 вещи: 1. Овладение новым навыком (освоил велосипед, научился играть в шахматы…). 2. Настойчивость (то есть за то, что дается ребенку с трудом, но он со старанием продолжает делать). 3. Инициатива (когда ребенок самостоятельно и с удовольствием принимает решения выполнять какое-либо дело, при этом вовлекает окружающих, заряжая энтузиазмом).

Не стоит хвалить детей за все проявленные действия. Во-первых, это входит в привычку и перестает оказывать должный эффект на восприятие. Во-вторых, в сознании ребенка таким образом мы формируем устойчивую установку «Я всегда должен соответствовать похвале, которую мне наговорили».

И что получается? Скорее всего, ребенок станет опасаться браться за трудные дела и задачи, чтобы не потерять этот статус – «умница». Дети боятся не соответствовать ожиданиям родителей, не оправдать их надежды. И по мере взросления им все сложнее взяться за что-то новое и неизвестное.

Как поступать? Нужно адекватно реагировать на успехи и неудачи ребенка. Например, «Здесь у тебя не получилось, давай попробуешь еще раз». «Это неправильное решение. Как ты считаешь, как можно еще сделать?» «Это непросто, но у тебя обязательно получится». «Мы любим и будем любить тебя вне зависимости от твоих оценок».





При похвале важно отметить, что именно ребенок сделал «хорошо», а затем необходимо выразить свое отношение к этому действию. Например: «Ты – молодец. Мне нравится, что ты такой настойчивый». Мне приятно, когда ты доводишь дело до конца». «Ты сумел в этом разобраться». «С каждым днем у тебя получается все лучше». «Мы знали, что тебе это по силам».

Что при таком посыле чувствует ребенок? Он осознает, что жизнь, она разная: иногда что-то получается очень легко, а порой вообще ничего не выходит. Что иногда люди могут сильно ошибаться, но это ведь совсем не стыдно и, тем более, отчаиваться не стоит. В этом случае дети понимают, что родители абсолютно спокойно реагируют и принимают их ошибки и неудачи, не высмеивают, не стыдят и не расстраиваются.

Помните: 1. Когда вы хвалите, не нужно сравнивать с окружающими. «Ты справился с этой задачей гораздо лучше, чем Миша». 2. Не стоит хвалить и одновременно напоминать о прошлой неудаче, то есть похвала должна быть полноценной, без элементов критики. «Ты сегодня так хорошо навел порядок в комнате, не то, что в прошлый раз». 3. Не используйте приставку «самый». «Ты самый умный, талантливый, красивый». Исключение: «Ты ДЛЯ МЕНЯ самый умный, способный….».





Правильная оценка формирует адекватную уверенность в себе, стрессоустойчивость, является хорошим регулятором поведения и воспитания. Кроме того, чтобы слова признания не звучали формально, их необходимо подкреплять объятиями, улыбкой и прикосновениями.

Похвала – это важный момент в формировании личности. Если ребенок недостаточно получает признания со стороны родителей и близких, то это провоцирует неуверенность в себе, тревожность и нерешительность. Ведь именно через похвалу мы подтверждаем значимость и ценность нашего ребенка. Чтобы дети чувствовали уверенность в своих силах, выражайте свое одобрение как можно чаще. Не критикуйте! Помните, у каждого есть свои уникальные способности!





Фото: Pexels

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram