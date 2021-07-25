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Во Львове демонтировали монумент славы Советской армии
Источник материала: ОНТ
Очередная попытка откреститься от собственной истории. В Украине окончательно демонтировали Монумент славы Советской армии.
Памятник победителям над нацизмом во Львове начали разрушать еще зимой. Две последние фигуры скульптурной композиции направились в местный музей «Территория террора». Борьба с памятниками советского периода – часть политики декоммунизации, проводимой в Украине. В стране уже уничтожены все монументы в честь Октябрьской революции 1917 года.
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Очередная попытка откреститься от собственной истории. В Украине окончательно демонтировали Монумент славы Советской армии. Памятник победителям над нацизмом во...
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