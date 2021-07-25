Олимпиада в Токио: день третий. Арина Соболенко обыграла польскую теннисистку Магду Линнет

Источник материала: ОНТ

Сегодня третий день Олимпиады в Токио. Уже разыграны несколько комплектов наград, наши спортсмены пока на пути к медалям. Арина Соболенко сделала первый шаг к победе, обыграв в стартовом матче польскую теннисистку Магду Линетт!

В общем медальном зачете пока лидирует Китай. А вот для американских болельщиков старт был провальным: впервые за почти полвека сборная США не смогла завоевать ни одной медали в первый день Олимпийских игр. Они, к слову, уже успели отметиться скандалами: иностранным журналистам запретили посещать любые места, кроме спортивных объектов, в течение двух недель после прибытия в Японию. А местные жители продолжают выражать недовольство спортивным праздником в разгар пандемии.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram