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Олимпиада в Токио: день третий. Арина Соболенко обыграла польскую теннисистку Магду Линнет
Источник материала: ОНТ
Сегодня третий день Олимпиады в Токио. Уже разыграны несколько комплектов наград, наши спортсмены пока на пути к медалям. Арина Соболенко сделала первый шаг к победе, обыграв в стартовом матче польскую теннисистку Магду Линетт!
В общем медальном зачете пока лидирует Китай. А вот для американских болельщиков старт был провальным: впервые за почти полвека сборная США не смогла завоевать ни одной медали в первый день Олимпийских игр. Они, к слову, уже успели отметиться скандалами: иностранным журналистам запретили посещать любые места, кроме спортивных объектов, в течение двух недель после прибытия в Японию. А местные жители продолжают выражать недовольство спортивным праздником в разгар пандемии.
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Сегодня третий день Олимпиады в Токио. Уже разыграны несколько комплектов наград, наши спортсмены пока на пути к медалям. Арина Соболенко сделала первый шаг к...
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