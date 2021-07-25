ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Свислочском районе в ДТП погиб мотоциклист

25.07.2021 13:01 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Свислочском районе в ДТП погиб мотоциклист. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 23 июля в деревне Кукличи. "30-летний житель деревни Хоневичи, не имея права на управление, двигался без мотошлема по улице Заречной на мотоцикле "Хорс". На закруглении дороги он не справился с управлением, съехал за пределы проезжей части и ударился головой в стойку дорожного знака "Направление поворота", - рассказали в ГАИ.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Погибший водитель 10 мая этого года задерживался сотрудниками ГАИ за управление трактором в состоянии опьянения. В тот день в 9.00 он управлял транспортным средством с содержанием алкоголя более 0,8 промилле, за что был лишен права на управление сроком на 5 лет.

"Кому принадлежит мотоцикл и как он оказался в руках погибшего, еще предстоит выяснить следствию. Со слов местных жителей, брат погибшего несколькими годами ранее также скончался после ДТП на мотоцикле, - добавили в ГАИ. - В каком состоянии мужчина находился на момент аварии, предстоит еще выяснить в рамках расследования уголовного дела".-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель деревни Хоневичи, не имея права на управление, двигался без мотошлема по улице Заречной на мотоцикле "Хорс". На закруглении дороги он не справился с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Её первой любовью был капитан милиции и еще 9 фактов из жизни Алины Кабаевой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by