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Её первой любовью был капитан милиции и еще 9 фактов из жизни Алины Кабаевой

25.07.2021 13:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Её первой любовью был капитан милиции и еще 9 фактов из жизни Алины Кабаевой
Алина Кабаева
Судьба Алины Кабаевой, казалось, была предрешена с самого начала. Родители – профессиональные спортсмены, футболист и баскетболистка, стремились привить ребенку любовь к спорту, какую испытывали сами.

Несмотря на то что Алина Кабаева является одной из самых известных женщин в России, она предпочитает вести закрытый образ жизни. Титулованная спортсменка, политический деятель, благотворитель — о достижениях гимнастки на профессиональном поприще мы знаем довольно много, а вот о ее личной жизни нам почти ничего не известно.

За свою жизнь Алина прошла долгий путь от спортсменки до медиаменеджера, стала настоящей знаменитостью, неоднократно оказывалась в центре скандальных расследований и регулярно становилась объектом разных слухов.


Мы собрали 10 интересных фактов о спортсменке и приготовили полную биографию, с которой также можно познакомиться на Cosmo.ru.

10 фактов об Алине Кабаевой


Мать Алины – Любовь Михайловна Кабаева – до рождения ребенка была баскетболисткой и играла в женской сборной Узбекистана.

Отец – Марат Вазыхович – состоял в футбольной команде и был чемпионом своей страны. После этого долгое время работал в качестве тренера.

Вся семья Кабаевых – профессиональные спортсмены. Даже младшая сестра Алины – Лейсан. Девушка занималась фехтованием, однако спустя некоторое время она оставила спорт и решила посвятить свою жизнь карьере юриста.

Её первой любовью был капитан милиции и еще 9 фактов из жизни Алины Кабаевой

Родители долгое время не могли определиться с секцией, в которую собирались отдать свою дочь. Первоначально Марат и Любовь рассматривали фигурное катание, потому что Алина была очень гибкой и пластичной, но вскоре поняли: в Ташкенте фигуристкой стать довольно проблематично – из-за жаркого климата этот вид спорта был не особо развит, поэтому они решили выбрать другое направление и угадали. Совсем скоро гимнастка стала чемпионкой мира.

Алина с самого рождения воспитывалась в мусульманской вере благодаря родителям, однако уже в 2004-м, перед участием в Олимпиаде, девушка решила сменить вероисповедание и примкнуть к рядам христиан.

Её первой любовью был капитан милиции и еще 9 фактов из жизни Алины Кабаевой

Долгое время пресса пыталась выяснить, кто же на самом деле был отцом ее сына Дмитрия. Многие журналисты и авторитетные издания приписывали бывшей спортсменке роман с Владимиром Путиным, а швейцарский журнал, который опубликовал информацию о рождении ребенка первым, сообщал, что президент РФ якобы лично посещал свою возлюбленную в клинике, где она впервые стала матерью.

Ни Алина, ни Владимир Путин не комментируют отношения, а порой даже опровергают их на публике и в интервью. СМИ выяснили, что ребенок Кабаевой по официальным данным записан как сын ее родной сестры.

В 2001-м знаменитая спортсменка была дисквалифицирована за использование запрещенного препарата.

Когда Кабаева только начинала свою карьеру, СМИ вовсю обсуждали её «бодипозитивные» брови. Сейчас такими никого не удивишь!
 
Теги: знакомства
 
 
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За свою жизнь Алина прошла долгий путь от спортсменки до медиаменеджера.
 
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