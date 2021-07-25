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Эксперт: Лукашенко уже практически в полной власти Путина

25.07.2021 13:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперт: Лукашенко уже практически в полной власти Путина
Фото: DELFI
Старший эксперт Международного университета Флориды, экс-президент правозащитной организации Freedom House Дэвид Крамер назвал четыре элемента, на которых должна базировать политика США по отношению к Беларуси.

«Политика США в отношении Беларуси должна быть абсолютно ясной и состоять из четырех элементов:

признать, что Лукашенко должен уйти, и что США должны оказывать максимальное давление на него самого, на его ближний круг и на его режим в целом с тем, а также на тех, кто его поддерживает — Россию и ОАЭ, в частности;

прекращение жестокостей, пыток и избиений, которые совершаются Лукашенко и его головорезами;
освобождение всех политзаключенных;

проведение свободных и справедливых выборов, которые бы не предусматривали участия в них Лукашенко».


Дэвид Крамер, пишет «ГА», также говорит о роли Кремля в белорусской политической драме:

«Путин явно встал на сторону Лукашенко даже после воздушного пиратства, которое тот совершил, принудив самолет с Романом Протасевичем, как это делают террористы, приземлиться в Минске. Лукашенко уже практически в полной власти Путина, и нас не должны сдерживать соображения какого-то еще большего их сближения. Фактически, Москва стала системой жизнеобеспечения режима Лукашенко, и причины того, что он все еще у власти в Беларуси, нужно искать в Москве, а не где-то на Западе. Наше дело – продолжать давление на них обоих».


По мнению Дэвида Крамера, Владимиру Путину нужно задуматься о том, что он своими действиями может повернуть население Беларуси, которое либо симпатизировало России, либо относилось к ней нейтрально, полностью против Москвы:

«Это произошло в Грузии, это произошло в Украине, это может произойти в Беларуси».
 
Теги: Минск
 
 
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«Политика США в отношении Беларуси должна быть абсолютно ясной», - убежден Дэвид Крамер.
 
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