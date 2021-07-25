ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литовские пограничники задержали 133 мигранта на границе с Беларусью

25.07.2021 13:01 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Литовские пограничники задержали 133 мигранта на границе с Беларусью
Фото: pasienis.lt
За последние сутки литовские пограничники задержали 133 нелегальных мигранта на границе с Беларусью.

Всего в 2021 году их насчитывается уже 2603. Это в 32 раза больше, чем в прошлом году. В 2020 году таких “путешественников” было только 81. В основном незаконно пересечь белорусско-литовскую границу пытаются граждане Ирака.

Большинство задержанных пытаются попасть через Литву в страны Западной Европы.

Из-за того, что случаев нелегального пересечения белорусского-литовской границы всё больше, погранслужба Литвы усилила контроль на границе с Беларусью. Пограничникам помогает армия, должностные лица Европейского агентства пограничной и береговой охраны FRONTEX, а также должностные лица из Эстонии.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Цифра дня. Беларусь на первом месте в Европе по количеству заключенных. Сколько это?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by