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Фото: pasienis.lt

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Литовские пограничники задержали 133 мигранта на границе с Беларусью Всего в 2021 году их насчитывается уже 2603.

Всего в 2021 году их насчитывается уже 2603. Это в 32 раза больше, чем в прошлом году. В 2020 году таких “путешественников” было только 81. В основном незаконно пересечь белорусско-литовскую границу пытаются граждане Ирака.Большинство задержанных пытаются попасть через Литву в страны Западной Европы.Из-за того, что случаев нелегального пересечения белорусского-литовской границы всё больше, погранслужба Литвы усилила контроль на границе с Беларусью. Пограничникам помогает армия, должностные лица Европейского агентства пограничной и береговой охраны FRONTEX, а также должностные лица из Эстонии.