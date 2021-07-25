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Год колонии за слово "дебил": Беларусь первая в Европе по количеству заключённых
Источник материала: Партизан
Беларусь занимает первое место в Европе по количеству заключённых на 100 тысяч человек. В нашей стране на каждые 100 тысяч человек 354 заключённых.
В Ватикане совсем нет заключенных / Еврорадио
Такую статистику опубликовала Стамбульская Академия уголовного права. На втором месте — Турция (335 заключённых на 100 тысяч),
Карта по количеству заключённых / Стамбульская Академия криминального права
В Ватикане вообще нет заключенных. В Сан-Марино всего 6 человек на 100 тысяч населения, а в Монако — 21 человек.
По данным лишенного аккредитации ПЦ «Весны», на прошлой неделе белорусов чаще всего судили за оскорбление государственных чиновников, судей, полиции и президента (статьи 368, 369, 391 Уголовного кодекса).
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Беларусь занимает первое место в Европе по количеству заключённых на 100 тысяч человек. В нашей стране на каждые 100 тысяч человек 354 заключённых.
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