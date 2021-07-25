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Год колонии за слово "дебил": Беларусь первая в Европе по количеству заключённых

25.07.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь занимает первое место в Европе по количеству заключённых на 100 тысяч человек. В нашей стране на каждые 100 тысяч человек 354 заключённых.


В Ватикане совсем нет заключенных / Еврорадио

Такую статистику опубликовала Стамбульская Академия уголовного права. На втором месте — Турция (335 заключённых на 100 тысяч), передает Еврорадио. Россия занимает третье место (331 заключённый на 100 тысяч).


 

Карта по количеству заключённых / Стамбульская Академия криминального права
В Ватикане вообще нет заключенных. В Сан-Марино всего 6 человек на 100 тысяч населения, а в Монако — 21 человек.

По данным лишенного аккредитации ПЦ «Весны», на прошлой неделе белорусов чаще всего судили за оскорбление государственных чиновников, судей, полиции и президента (статьи 368, 369, 391 Уголовного кодекса).
 
 
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Беларусь занимает первое место в Европе по количеству заключённых на 100 тысяч человек. В нашей стране на каждые 100 тысяч человек 354 заключённых.
 
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