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В ЕС осудили запрет дипломатам наблюдать за политическими процессами в Беларуси

25.07.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский союз назвал решение МИД Беларуси об ограничении посещения для дипломатов государственных мероприятий, в том числе судов, как «мешающее нормальной дипломатической работе».


Фото: pixabay.com

Об этом сообщает Белсат со ссылкой на БелаПАН.

Теперь же мероприятия, которые проводят государственные органы и организации Беларуси, дипломаты стран-членов ЕС и НАТО могут посещать только по приглашению или с письменного разрешения МИД.

«Насколько мы понимаем, одна из целей этого предписания – не позволить дипломатическому сообществу наблюдать за многими текущими и будущими политически мотивированными судебными процессами», – отметили в представительстве, заявив, что ЕС «отвергает это решение МИД Беларуси как мешающее нормальной дипломатической работе».

«Решение МИД еще больше ограничивает прозрачность белорусской судебной системы. Дипломаты ЕС будут по-прежнему стремиться присутствовать на судебных слушаниях», – заявили в представительстве Евросоюза.
 
 
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Европейский союз назвал решение МИД Беларуси об ограничении посещения для дипломатов государственных мероприятий, в том числе судов, как «мешающее нормальной...
 
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