ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За сутки в Беларуси выявлено 880 новых случаев коронавируса

25.07.2021 13:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

За минувшие сутки в Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 880 новых случаев COVID-19, выписаны 1100 пациентов, умерли 9 человек.

За сутки в Беларуси выявлено 880 новых случаев коронавируса

24 июля был зарегистрирован 1061 случай, 23 июля — 1103, 22 июня — 1069, 21-го — 975, 20-го — 600, 19-го — 658, днем ранее — 953. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 440 708 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 434 882 пациента, умерли 3394 человека.

За минувшие сутки выполнено 17 793 теста. Всего в стране проведено 7 203 052 теста.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За минувшие сутки в Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 880 новых случаев COVID-19, выписаны 1100 пациентов, умерли 9 человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Свислочском районе в ДТП погиб мотоциклист
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by