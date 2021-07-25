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Хорошее время для черенкования кустарников и хвойных. Что важно сделать в саду в июле?
Источник материала: СТВ
Сад в июле требует особого внимания. Прежде всего в такую жару необходимо обеспечить полив растений, рассказали в программе
На стадии бутонов будет полезно также подкормить кустарники комплексными удобрениями. Для растений сада также сейчас актуальна обработка от болезней и вредителей.
Не забываем обрезать и подкормить розы после первой волны цветения. Также сейчас проводим санитарную обрезку, удаляем поросль. Конец июля – хорошее время для черенкования многих декоративных кустарников и хвойных растений.
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Сад в июле требует особого внимания. Прежде всего в такую жару необходимо обеспечить полив растений, рассказали в программе «Плюс-минус». Особенно это сейчас...
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