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Хорошее время для черенкования кустарников и хвойных. Что важно сделать в саду в июле?

25.07.2021 13:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сад в июле требует особого внимания. Прежде всего в такую жару необходимо обеспечить полив растений, рассказали в программе «Плюс-минус». Особенно это сейчас касается гортензий метельчатых, которые вступают в пору цветения.

Хорошее время для черенкования кустарников и хвойных. Что важно сделать в саду в июле?

На стадии бутонов будет полезно также подкормить кустарники комплексными удобрениями. Для растений сада также сейчас актуальна обработка от болезней и вредителей.

Не забываем обрезать и подкормить розы после первой волны цветения. Также сейчас проводим санитарную обрезку, удаляем поросль. Конец июля – хорошее время для черенкования многих декоративных кустарников и хвойных растений.

Хорошее время для черенкования кустарников и хвойных. Что важно сделать в саду в июле?

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Сад в июле требует особого внимания. Прежде всего в такую жару необходимо обеспечить полив растений, рассказали в программе «Плюс-минус». Особенно это сейчас...
 
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