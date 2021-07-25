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Мнение: «Нет ни одного разумного объяснения, почему Россия бросает людей в клетки к лукашенковским садистам»

25.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Сталингулаг о выдаче чемпиона мира по тайскому боксу Алексея Кудина, которого Россия экстрадировала в Беларусь.

— Цинизм, с которым Россия выдаёт граждан Беларуси буквально на растерзание, поражает бессмысленностью своего зла. Чего конкретно лишился бы Кремль, если бы эти ни в чем не повинные люди остались жить в РФ вместо того, чтобы отправиться в страшнейшие пыточные? Если этим несчастным не будут выбивать глаза, ломать кости, давать запредельные тюремные сроки, как пострадает от этого величие российской власти?

Нет ни одного разумного объяснения, почему Россия бросает людей в клетки к лукашенковским садистам. Казалось бы, это тот редкий случай, когда бездействие – уже добро, ничего не делай, не выдавай людей и получишь кучу плюсов.

Но нет. Продолжают помогать ломать жизни. Просто по привычке. Просто российская власть так устроена: если есть выбор – пройти мимо или совершить зло, то она примет любые, даже самые невыгодные для себя условия, согласится понести любые убытки, лишь бы добиться того, чтобы зло восторжествовало.

 
 
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Телеграм-канал Сталингулаг о выдаче чемпиона мира по тайскому боксу Алексея Кудина, которого Россия недавно экстрадировала в Беларусь.
 
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