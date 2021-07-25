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Перед концертом Коржа в Одессе люди более минуты скандировали «Жыве Беларусь!»
Источник материала: Партизан
Перед концертом Коржа в Одессе люди более минуты скандировали «Жыве Беларусь!»
Многие зрители пришли с бело-красно-белыми флагами.
На видео попала только концовка,
Видео опубликовала «Наша Нива».
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Перед концертом Коржа в Одессе люди более минуты скандировали «Жыве Беларусь!»
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