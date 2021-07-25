Стоимость дипломатии, или Сколько сэкономит бюджет за счет оптимизации загранучреждений









пишет belmarket.by, что дипломатическая служба не должна быть закостенелой структурой, оторванной от жизни. На недавнем совещании, посвященном работе МИД, Александр Лукашенко заявил,belmarket.by, что дипломатическая служба не должна быть закостенелой структурой, оторванной от жизни.





— Важно, чтобы система органов дипломатической службы ни в коем случае не превратилась в закостенелую структуру, в которой работают теоретики, оторванные от жизни. В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются, — сказал Лукашенко. — Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой.





В связи с этими высказываниями об оптимизации работы дипломатических представительств директор Института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич решил уточнить, сколько это стоит:





«Если исходить из цифр бюджета, то расходы на «открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений» в последние пять лет составляли около 50-60 млн евро (0,7% государственного бюджета, 85% бюджета МИДа). Вряд ли можно сказать, что это много.













Как можно видеть на графике, такой уровень был достигнут к 2013 году и после этого существенно не менялся. То есть нельзя говорить, что расходы в этом направлении существенно росли. За исключением, возможно 2017 года, когда на дипломатические представительства было запланированы рекордные 70 млн евро.





Сложно сказать, сколько на этом направлении можно сэкономить. Возможно, миллионов 10-20 (что уже будет значить сокращение на 20-35%). Сумма сопоставимая со средним проектом технической помощи со стороны ЕС периода «нормализации».





А вообще по уровню расходов из бюджета МИД очень похож на КГБ. На первую и вторую структуру в среднем расписывается около 0,8% бюджета. Это в пять раз меньше, чем на МВД (около 4%), но 2,5 раза больше, чем на прокуратуру (около 0,3%), пишет Казакевич.