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Жара в Беларуси продолжается: в понедельник выше 30°С

25.07.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Синоптики на первый рабочий день недели объявили желтый уровень опасности из-за погодных условий.


Температура во многих районах Беларуси в понедельник, 26 июля, может подняться до +31°С, об этом сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В связи с погодными условиями на этот день объявлен желтый уровень опасности.
По прогнозам, в первый рабочий день недели будет переменная облачность, в основном без осадков. Ветер ночью - неустойчивый слабый, днем - юго-восточный умеренный, по юго-западу порывистый.

В ночное время столбик термометра поднимется до +14..+19 °С, местами будет колебаться в пределах +11..+13°С градусов тепла.

Днем местами температура может подняться до +26..+31°С.

Из-за жаркой погоды в Беларуси ограничено или запрещено посещение лесов. Так, на сегодняшний день ходить в лес нельзя в 56 районах Беларуси. Исключение составляется Витебская и Могилевская области – там посещать лес можно беспрепятственно. Относительно спокойна обстановка в Брестской области - там запрет касается только двух районов.
 
 
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Синоптики на первый рабочий день недели объявили желтый уровень опасности из-за погодных условий.
 
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