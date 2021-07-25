Беларусь лидирует в Европе по числу заключенных на 100 тысяч населения

Беларусь — на первом месте в Европе по количеству заключенных на 100 тысяч человек. Это следует из статистики, опубликованной стамбульской Академией уголовного права.





Показатель Беларуси — 345 заключенных на 100 тысяч человек. На втором месте Турция — 335 человек, на третьем — Россия (331).

У стран-соседей Беларуси показатели такие: Литва — 216, Латвия — 175, Польша — 181, Украина — 148.

Совсем нет заключенных в Ватикане. В Сан-Марино всего 6 заключенных на 100 тысяч, в Монако — 21, в Люксембурге — 26.