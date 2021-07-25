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Отёки часто возникают при варикозе и в жару. Профилактика и лечение
Источник материала: СТВ
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Дина Эль-Диэфи, врач-ангиохирург:
Для того чтобы пролонгировать эффект диосмина, нужно проводить различного рода физиолечение. Это может быть пневмомассаж, пневмосапажок, лимфодренажный массаж.
Я своим пациентам не рекомендую такие виды лечения, как обтирание льдом либо контрастный душ. К сожалению, они не помогают. Если пациент ходит в спортивный зал, тогда нужно делать упор на беговую дорожку, велотренажер, эллипс.
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Жаркая погода – серьезное испытание для организма. Одна из самых распространенных жалоб в зной – отечность ног, рассказали в программе «Плюс-минус». Как с этим...
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