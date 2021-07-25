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«Не совсем ожидала, что получится, но надежда была». Анастасия Шкурдай вышла в финал Олимпиады

25.07.2021 14:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Порадовали на Олимпиаде в Токио белорусские пловцы. И Анастасия Шкурдай, и Илья Шиманович показали в полуфиналах достойные результаты, которые позволили выйти в решающие заплывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медальные заплывы состоятся 26 июля.

«Не совсем ожидала, что получится, но надежда была». Анастасия Шкурдай вышла в финал Олимпиады

Анастасия Шкурдай, финалистка Олимпийских игр в Токио:
Конечно, очень рада попасть в финал. Не совсем ожидала, что получится, но надежда была. Очень счастлива, что так случилось и я в восьмерке сильнейших. Во всем можно найти свои нюансы. У меня есть еще один шанс в финале, попытаться исправить то, что не получилось.

«Не совсем ожидала, что получится, но надежда была». Анастасия Шкурдай вышла в финал Олимпиады

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Новости Беларуси. Порадовали на Олимпиаде в Токио белорусские пловцы. И Анастасия Шкурдай, и Илья Шиманович показали в полуфиналах достойные результаты, которые...
 
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