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«Не совсем ожидала, что получится, но надежда была». Анастасия Шкурдай вышла в финал Олимпиады
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Порадовали на Олимпиаде в Токио белорусские пловцы. И Анастасия Шкурдай, и Илья Шиманович показали в полуфиналах достойные результаты, которые позволили выйти в решающие заплывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медальные заплывы состоятся 26 июля.
Анастасия Шкурдай, финалистка Олимпийских игр в Токио:
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Новости Беларуси. Порадовали на Олимпиаде в Токио белорусские пловцы. И Анастасия Шкурдай, и Илья Шиманович показали в полуфиналах достойные результаты, которые...
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