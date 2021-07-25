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С авиацией, крейсером, но без зрителей. В Санкт-Петербурге прошёл парад в честь 325-летия ВМФ

25.07.2021 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота состоялся 25 июля в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С авиацией, крейсером, но без зрителей. В Санкт-Петербурге прошёл парад в честь 325-летия ВМФ

В 2021 году задействовано более 50 кораблей, катеров и подлодок. Впервые в параде принимает участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир».

С авиацией, крейсером, но без зрителей. В Санкт-Петербурге прошёл парад в честь 325-летия ВМФ

Историческую часть возглавила 54-пушечная «Полтава» – точная копия легендарного корабля Петра I. В небо поднялись более 40 единиц авиатехники: истребители, фронтовые бомбардировщики, противолодочные самолеты и самолеты-амфибии.

С авиацией, крейсером, но без зрителей. В Санкт-Петербурге прошёл парад в честь 325-летия ВМФ

Из-за эпидобстановки мероприятие проходит без зрителей.

 
 
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Новости России. Главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота состоялся 25 июля в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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