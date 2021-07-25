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В Бельгии сильные ливни привели к очередному наводнению на юге страны

25.07.2021 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бельгии. Новое наводнение началось на юге Бельгии из-за сильных дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами наводнения в Бельгии стали 36 человек. В стране объявлен траур

В Бельгии сильные ливни привели к очередному наводнению на юге страны

Больше всего пострадал город Динан и несколько кварталов Намюра. В Динане грязевые потоки сносят машины и дорожные знаки. Серьезно повреждены и засорены ливневки и канализационные системы, которые сейчас не справляются даже с небольшим избытком дождевой воды. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

В Бельгии сильные ливни привели к очередному наводнению на юге страны

По оценкам метеорологов, осадки продолжатся, поэтому ситуация в зоне наводнения может ухудшиться.

 
 
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Новости Бельгии. Новое наводнение началось на юге Бельгии из-за сильных дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами наводнения в Бельгии стали 36...
 
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