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В Бельгии сильные ливни привели к очередному наводнению на юге страны
Источник материала: СТВ
Новости Бельгии. Новое наводнение началось на юге Бельгии из-за сильных дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше всего пострадал город Динан и несколько кварталов Намюра. В Динане грязевые потоки сносят машины и дорожные знаки. Серьезно повреждены и засорены ливневки и канализационные системы, которые сейчас не справляются даже с небольшим избытком дождевой воды. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.
По оценкам метеорологов, осадки продолжатся, поэтому ситуация в зоне наводнения может ухудшиться.
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Новости Бельгии. Новое наводнение началось на юге Бельгии из-за сильных дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами наводнения в Бельгии стали 36...
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