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Замминистра МАРТ: субъекты торговли теперь сами считают свою долю на рынке и определяют, как будут работать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечают День торговли. Эта сфера одна из самых динамично развивающихся в экономике страны, в ней задействовано 600 тысяч работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
10 % в ВВП страны по результатам 2020 года принесла именно эта отрасль. Невзирая на сложный 2020-й, прежде всего речь о пандемии, белорусская торговля сработала в плюс, прибавив два пункта. В июле в силу вступила новая редакция закона о госрегулировании торговли и общепита.
О достижениях, законодательных новеллах и не только речь пойдет в нашей итоговой программе «
Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Субъектам мы больше самостоятельности добавили. Субъекты торговли теперь самостоятельно считают свою долю на рынке и самостоятельно определяют, как они будут работать. За исключением ночного времени они устанавливают любой режим работы. Раньше этого не было.
И какие-то другие технические вещи. Здесь мы не стоим на месте, стараемся использовать в своей практике лучшие мировые тенденции, мировые законотворческие практики.
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Замминистра МАРТ: субъекты торговли теперь сами считают свою долю на рынке и определяют, как будут работать
Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечают День торговли. Эта сфера одна из самых динамично развивающихся в экономике страны, в ней задействовано 600 тысяч...
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