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168 лет пожарной службе Беларуси. Клип, который никого не оставит равнодушным, сняли к празднику

25.07.2021 15:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси празднуют 168-й День пожарной службы республики. Только с начала 2021 года представители одной из самых опасных профессий спасли 2 700 жизней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

168 лет пожарной службе Беларуси. Клип, который никого не оставит равнодушным, сняли к празднику

Основные торжества по случаю праздника во всех регионах прошли 24 июля. В Минске по традиции праздник начался с красочного парада на главном столичном проспекте. Самой зрелищной локацией стала акватория Свислочи в парке Горького. Все желающие могли познакомиться с техникой на вооружении МЧС, примерить обмундирование и попробовать потренироваться вместе со спасателями.

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168 лет пожарной службе Беларуси. Клип, который никого не оставит равнодушным, сняли к празднику

Сегодня пожарная служба Беларуси оснащена самой современной техникой. Свою способность работать в самых экстремальных условиях белорусские специалисты подтверждают ежегодно в зарубежных миссиях.

168 лет пожарной службе Беларуси. Клип, который никого не оставит равнодушным, сняли к празднику

Специально к празднику представители ведомства создали видеоклип, в котором отражены все сложности профессии. Смотрите здесь.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси празднуют 168-й День пожарной службы республики. Только с начала 2021 года представители одной из самых опасных профессий спасли...
 
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