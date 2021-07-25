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В Афинах во время митинга против принудительной вакцинации сработало взрывное устройство

25.07.2021 15:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Греции. На митинге против принудительной вакцинации в Афинах полиция применила слезоточивый газ и водометы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задержаны 25 человек.

В Афинах во время митинга против принудительной вакцинации сработало взрывное устройство

Все началось с того, что протестующие стали бросать в сторону правоохранителей камни, сигнальные ракеты и бутылки с зажигательной смесью. В это же время у офиса нефтяной компании в Афинах сработало взрывное устройство.

В Афинах во время митинга против принудительной вакцинации сработало взрывное устройство

Массовый митинг против принудительной вакцинации проходил 24 июля поздним вечером у стен греческого парламента, который был окружен плотным кольцом полицейского спецназа.

 
 
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Новости Греции. На митинге против принудительной вакцинации в Афинах полиция применила слезоточивый газ и водометы, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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